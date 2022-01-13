Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана

Министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

Встреча министров прошла в режиме видеоконференции.

«По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», — приводит РИА Новости сообщение секретариата ОДКБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.