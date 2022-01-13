Генсек ОДКБ Зась заявил о поэтапном завершении миротворческой операции в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане постепенно завершается.

«Миротворческая операция ОДКБ, проведённая на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается», — приводит РИА Новости слова Зася.

Зась отметил, что вывод может занять до десяти дней, это будет зависеть, в том числе и от погоды.

По его словам, созданные решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы с честью выполнили поставленные задачи.

Ранее Минобороны России сообщило, что миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты органам правопорядка Казахстана.