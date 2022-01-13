Красный уровень террористической угрозы отменён в 14 регионах Казахстана

В Казахстане завершена антитеррористческая операция в 14 из 17 регионах страны, сообщает Комитет национальной безопасности республики.

«На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что красный уровень террористческой угрозы отменён в на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Хабар 24» поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.