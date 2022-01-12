Самолёт Минобороны вернул на родину 146 россиян из Алма-Аты
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Об этом информирует ТАСС.
«Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан», — сказано в сообщении.
Уточняется, что накануне самолёты ВКС России вернули из Казахстана в Россию 2095 российских и иностранных граждан.
Ранее самолёт Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии по запросу посольств этих европейских стран.