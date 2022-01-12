Самолёт ВКС России с 146 российскими гражданами вылетел из Алма-Аты в Москву

Самолёт военно-транспортной авиации с 146 российскими гражданами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву.

«Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что накануне самолёты ВКС России доставили из Казахстана в Россию 2095 российских и иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что шесть самолётов военно-транспортной авиации ВКС вывезут россиян из Казахстана 12 января.