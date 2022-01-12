Министры обороны стран — участниц ОДКБ проведут внеочередное заседание 13 января

Короткая ссылка
Министры обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в четверг, 13 января, внеочередное заседание.
Министры обороны стран — участниц ОДКБ проведут внеочередное заседание 13 января
  • AP

«Заседание пройдёт 13 января в режиме видеоконференцсвязи», — передаёт Интерфакс заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

В ходе переговоров участники обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане.

Отмечается, что в заседании также примут участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане была развёрнута в сжатые сроки, что говорит о её эффективности.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить