Министры обороны стран — участниц ОДКБ проведут внеочередное заседание 13 января
- AP
«Заседание пройдёт 13 января в режиме видеоконференцсвязи», — передаёт Интерфакс заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
В ходе переговоров участники обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане.
Отмечается, что в заседании также примут участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане была развёрнута в сжатые сроки, что говорит о её эффективности.
В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.