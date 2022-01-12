Министры обороны стран — участниц ОДКБ проведут внеочередное заседание 13 января

Министры обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в четверг, 13 января, внеочередное заседание.

«Заседание пройдёт 13 января в режиме видеоконференцсвязи», — передаёт Интерфакс заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

В ходе переговоров участники обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане.

Отмечается, что в заседании также примут участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане была развёрнута в сжатые сроки, что говорит о её эффективности.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.