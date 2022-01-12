В Белоруссии пограничники сообщили о задержании экс-главы администрации Ставрополя

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Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска бывшего главу администрации Ставрополя.
В Белоруссии пограничники сообщили о задержании экс-главы администрации Ставрополя
  • Legion-Media

Как заявили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии, мужчина предъявил паспорт с признаками подделки.

«Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен», — говорится в заявлении.

Позднее выяснилось, что мужчина является экс-главой администрации Ставрополя, который в 2014 году был приговорён к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК Республики Белоруссия, мужчина передан сотрудникам Следственного комитета», — отмечается в сообщении.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили о высылке из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте, который помогал совершившему ДТП в Белоруссии поляку покинуть страну.

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