В МИД Белоруссии сообщили о высылке из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте
- РИА Новости
«Мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси», — приводит БЕЛТА заявление Глаза.
Он также выразил надежду на появление соответствующих выводов у коллег из Польши после случившегося, а также на то, что такой случай больше не повторится.
Как заявил Глаз, сотрудники польского консульства, предлагая соотечественнику покинуть белорусскую территорию и вернуться в Польшу, умышленно толкали своего гражданина на нарушение законодательства Белоруссии и обрекали его «на последующий международный розыск в связи со смертельной автомобильной аварией».
Ранее в СМИ сообщали, что 22-летний гражданин Польши на территории Белоруссии совершил ДТП с участием автопоезда, в результате которого погибли две девушки.