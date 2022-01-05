В МИД Белоруссии сообщили о высылке из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что сотрудник генерального консульства Польши в Бресте, оказавший помощь в сокрытии подозреваемому в совершении смертельного ДТП гражданину Польши, не сможет работать в Белоруссии.
В МИД Белоруссии сообщили о высылке из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте
  • РИА Новости

«Мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси», — приводит БЕЛТА заявление Глаза.

Он также выразил надежду на появление соответствующих выводов у коллег из Польши после случившегося, а также на то, что такой случай больше не повторится.

Как заявил Глаз, сотрудники польского консульства, предлагая соотечественнику покинуть белорусскую территорию и вернуться в Польшу, умышленно толкали своего гражданина на нарушение законодательства Белоруссии и обрекали его «на последующий международный розыск в связи со смертельной автомобильной аварией».

Ранее в СМИ сообщали, что 22-летний гражданин Польши на территории Белоруссии совершил ДТП с участием автопоезда, в результате которого погибли две девушки.

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