Vласть: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату
- AP
«Четыре источника «Vласть» в силовых структурах и администрации президента подтвердили, что Касым-Жомарт Токаев находится в Алма-Ате», —говорится в сообщении портала в Telegram.
Уточняется, что его пресс-служба пока официальных заявлений по этому поводу не делала.
Ранее Токаев заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.