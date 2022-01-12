Vласть: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату

Портал «Vласть» со ссылкой на источники сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату.

«Четыре источника «Vласть» в силовых структурах и администрации президента подтвердили, что Касым-Жомарт Токаев находится в Алма-Ате», —говорится в сообщении портала в Telegram.

Уточняется, что его пресс-служба пока официальных заявлений по этому поводу не делала.

Ранее Токаев заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.