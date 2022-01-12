В Белоруссии начнут сбор информации о пропавших мигрантах, следовавших в Европу

Следственный комитет Белоруссии инициирует сбор информации об исчезновении граждан стран Ближнего Востока, следовавших в Западную Европу.

Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

«Следственный комитет Белоруссии инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию», — рассказали следователи.

Отмечается, что сбор данных был инициирован в связи с тем, что военнослужащий Вооружённых сил Польши Эмиль Чечко рассказал о массовых убийствах мигрантов со стороны польских военных.

«Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующих международных структур и уполномоченных органов стран Ближнего Востока, Афганистана», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Чечко сообщил СК Белоруссии об убийстве более 240 человек польскими военнослужащими.