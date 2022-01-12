За сутки в Алма-Ате задержали более 1600 человек по подозрению в участии в беспорядках

Комендатура Алма-Аты заявила, что за прошедшие сутки в городе задержали более 1600 человек по подозрению в участии в незаконных акциях протеста и мародёрствах.

AP