За сутки в Алма-Ате задержали более 1600 человек по подозрению в участии в беспорядках

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Комендатура Алма-Аты заявила, что за прошедшие сутки в городе задержали более 1600 человек по подозрению в участии в незаконных акциях протеста и мародёрствах.
За сутки в Алма-Ате задержали более 1600 человек по подозрению в участии в беспорядках
  • AP

«Всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — цитирует заявление информационного центра комендатуры РИА Новости.

Отмечается, что также за сутки правоохранительными органами были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города.

Ранее аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в разговоре с RT  рассказал, как попал под обстрел 6 января.

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