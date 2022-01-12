За сутки в Алма-Ате задержали более 1600 человек по подозрению в участии в беспорядках
- AP
«Всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — цитирует заявление информационного центра комендатуры РИА Новости.
Отмечается, что также за сутки правоохранительными органами были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города.
Ранее аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в разговоре с RT рассказал, как попал под обстрел 6 января.