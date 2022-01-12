Размер ущерба от беспорядков в Казахстане увеличился до $240 млн

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Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 103,7 млрд тенге (около $240 млн). Об этом информирует Национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».

«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 12 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчётам, более 103,7 млрд тенге (в Алма-Ате — 102,2 млрд тенге)», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями экономики являются торговля, общепит, финансовый сектор и логистика.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.

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