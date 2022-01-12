В Минобороны заявили об отстуствии провокаций в аэропорту Алма-Аты за прошедшие сутки

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Российские миротворцы не выявили провокаций в аэропорту Алма-Аты за прошедшие сутки, сообщило Минобороны России.
В Минобороны заявили об отстуствии провокаций в аэропорту Алма-Аты за прошедшие сутки
  • AFP
  • © Russian Defence Ministry

«За прошедшие сутки никаких провокационных действий не зафиксировано», — цитирует РИА Новости  военнослужащего российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане Дениса Исламова.

По его словам, военные патрулируют аэропорт пешими расчётами и на бронетехнике.

Ранее стало известно, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане взяли под охрану пять социально значимых объектов за сутки.

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