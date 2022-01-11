Совбез ООН не получал запросов на обсуждение ситуации в Казахстане
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Об этом заявила Мона Юул — постпред Норвегии, в настоящее время председательствующей в Совбезе ООН.
«Мы всё ещё не получали каких-либо запросов на обсуждение Казахстана в Совете», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, такая возможность всегда сохраняется.
Также она заявила, что власти Норвегии выражали глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане.
6 января представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно.