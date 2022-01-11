Совбез ООН не получал запросов на обсуждение ситуации в Казахстане 

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций не получал запросов на обсуждение ситуации в Казахстане.

Об этом заявила Мона Юул — постпред Норвегии, в настоящее время председательствующей в Совбезе ООН.

«Мы всё ещё не получали каких-либо запросов на обсуждение Казахстана в Совете», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, такая возможность всегда сохраняется.

Также она заявила, что власти Норвегии выражали глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане.

6 января представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно.