В офисе Генсека ООН заявили, что демонстрации в Казахстане должны быть мирными

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно.

«Все демонстрации должны быть мирными. У людей должно быть право выражать своё недовольство, а силы безопасности должны защищать это право и действовать сдержанно», — приводит ТАСС его слова.

Также он отметил, что представители ООН несколько раз связывались с властями Казахстана по поводу ситуации в стране.

В частности, состоялся разговор спецпредставителя её Генсека по Центральной Азии Натальи Герман и замминистра иностранных дел республики Акана Рахметуллина.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прокомментировала ситуацию.