Депутат Затулин прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

В беседе с Pravda.Ru депутат высказал мнение, что Зеленский выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Донбасса на фоне российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

«Естественно, Киев пытается помочь западной стороне вести диалог. Но должны быть гарантии, что Украина этот процесс понимает правильно, что она не просто заявляет о приверженности Минским соглашениям, а действительно собирается принимать решения, которые следуют из этого документа», — подчеркнул Затулин.

Ранее сообщалось, что Зеленский отметил необходимость предметно договариваться о решении конфликта в Донбассе.