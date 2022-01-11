Новое правительство Казахстана проведёт первое заседание 12 января

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Первое заседание нового правительства Казахстана состоится 12 января, сообщает пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова.
Новое правительство Казахстана проведёт первое заседание 12 января
  • © пресс-служба премьер-министра республики Казахстан

«На повестке заседания меры по реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате. — RT) парламента... 11 января», — сказано в сообщении.

Кроме того, члены кабмина обсудят санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Ранее Токаев утвердил новый состав правительства страны, а также своим указом назначил четырёх заместителей премьер-министра страны.

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