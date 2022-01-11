Новое правительство Казахстана проведёт первое заседание 12 января
- © пресс-служба премьер-министра республики Казахстан
«На повестке заседания меры по реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате. — RT) парламента... 11 января», — сказано в сообщении.
Кроме того, члены кабмина обсудят санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
Ранее Токаев утвердил новый состав правительства страны, а также своим указом назначил четырёх заместителей премьер-министра страны.