Президент Казахстана Токаев назначил четырёх вице-премьеров страны

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил четырёх заместителей премьер-министра страны. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.
Президент Казахстана Токаев назначил четырёх вице-премьеров страны
  • © пресс-службы Президента Республики Казахстан

Первым вице-премьером Казахстана назначен Роман Скляр. Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-министра республики. 

Мухтар Тлеуберди назначен вице-премьером — министром иностранных дел Казахстана. Бахыт Султанов занял пост вице-премьера — министра торговли и интеграции.

Ранее сообщалось, что Токаев утвердил новый состав  правительства страны.

Также он назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить