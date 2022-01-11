Президент Казахстана Токаев назначил четырёх вице-премьеров страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил четырёх заместителей премьер-министра страны. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

Первым вице-премьером Казахстана назначен Роман Скляр. Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-министра республики.

Мухтар Тлеуберди назначен вице-премьером — министром иностранных дел Казахстана. Бахыт Султанов занял пост вице-премьера — министра торговли и интеграции.

Ранее сообщалось, что Токаев утвердил новый состав правительства страны.

Также он назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана.