Президент Казахстана Токаев назначил четырёх вице-премьеров страны
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Первым вице-премьером Казахстана назначен Роман Скляр. Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-министра республики.
Мухтар Тлеуберди назначен вице-премьером — министром иностранных дел Казахстана. Бахыт Султанов занял пост вице-премьера — министра торговли и интеграции.
Ранее сообщалось, что Токаев утвердил новый состав правительства страны.
Также он назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана.