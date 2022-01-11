В МИД Киргизии заявили, что заинтересованы в нормализации ситуации в Казахстане

Глава МИД республики Руслан Казакбаев на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств заявил, что Бишкек заинтересован в нормализации ситуации в Казахстане.

«Казакбаев в своем выступлении заявил, что Кыргызстан с первых дней 2022 года внимательно и с тревогой следит за последними событиями в соседнем Казахстане», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы киргизского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что «Кыргызская Республика выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях и искренне заинтересована в нормализации ситуации, установлении мира и порядка в Казахстане».

Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) поддержал контртеррористическую операцию во время беспорядков в Казахстане.