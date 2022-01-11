Организация тюркских государств поддержала спецоперацию властей Казахстана

Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) поддержал контртеррористическую операцию во время беспорядков в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, 11 января состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ по видеосвязи, где главы МИД Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркмении обсудили текущую ситуацию в Казахстане.

«Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств подчеркнул важность соблюдения основных норм и принципов международного права и поддержал контртеррористические операции правительства Казахстана против террористов, радикалов, экстремистов и преступников, преследующих цель разрушения конституционного строя», — приводит РИА Новости заявление по итогам заседания ОТГ.

Накануне казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он сказал в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ.