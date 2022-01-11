Москалькова: среди обращавшихся за помощью в Казахстане россиян пострадавших нет

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что никто из находившихся в Казахстане россиян, которые обращались за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в России, не пострадал во время беспорядков в Казахстане.

«Очень важно взаимодействие с (представителями. — RT) МИД, которые работали буквально круглосуточно, чётко и слаженно. Удалось своевременно вывезти большинство наших российских граждан, никто из наших не пострадал, по крайней мере, тех людей, которые обращались непосредственно в мой адрес», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Она отметила, что такой опыт взаимодействия в экстремальных условиях нужно осмыслить и взять на вооружение.

Ранее в Казахстане возобновили регистрацию на эвакуационные рейсы в Россию.