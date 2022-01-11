В суды Алма-Аты поступило 57 материалов о беспорядках
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Отмечается, что на данный момент «было рассмотрено 47 материалов, по которым вынесена санкция — арест на два месяца».
По данным комендатуры города, задержаны 1237 участников преступлений.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане арестовали криминального авторитета Дикого Армана, который был задержан в Алма-Ате.
Также стало известно, что в Алма-Ате задержан мужчина, который во время массовых беспорядков в городе захватил военный «КамАЗ».