В Алма-Ате задержан захвативший военный КамАЗ

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В Алма-Ате задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков в городе военный КамАЗ.
В Алма-Ате задержан захвативший военный КамАЗ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Отмечается, что 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области также причастен к фактам мародёрства.

«Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерств», — сообщили в полиции.

Также были задержаны ещё трое злоумышленников, которые незаконно завладели оружием.

Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовали криминального авторитета Дикого Армана.

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