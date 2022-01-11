В Алма-Ате задержан захвативший военный КамАЗ
- РИА Новости
Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Отмечается, что 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области также причастен к фактам мародёрства.
«Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерств», — сообщили в полиции.
Также были задержаны ещё трое злоумышленников, которые незаконно завладели оружием.
Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовали криминального авторитета Дикого Армана.