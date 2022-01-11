Самолёт с 145 россиянами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву

Самолёт военно-транспортной авиации с 145 российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву, сообщили в Минобороны России.

«Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Казахстана в Россию 1719 российских и иностранных граждан.

В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения задачи.