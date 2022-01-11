Президент Казахстана Токаев поручил обеспечить стабильность национальной валюты

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить стабильность национальной валюты страны.
Президент Казахстана Токаев поручил обеспечить стабильность национальной валюты
  • Legion-Media

В ходе выступления в нижней палате парламента глава государства обратил внимание на серьёзные риски спекулятивного давления на национальную валюту на фоне происходящих в стране событий.

«Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», — цитирует Токаева ТАСС.

Он также поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.

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