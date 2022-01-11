За сутки в Узбекистане выявили 425 случаев коронавируса

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана заявила, что в стране за сутки выявили 425 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация ухудшается: вчера число ежедневных случаев коронавируса в нашей стране составило 425, только в Ташкенте зарегистрированы 223 новых больных», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что общее число заболевших с начала пандемии составило 201 155.

В ноябре сообщалось, что в Узбекистане начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.