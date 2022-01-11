За сутки в Узбекистане выявили 425 случаев коронавируса

Короткая ссылка
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана заявила, что в стране за сутки выявили 425 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Узбекистане выявили 425 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«Ситуация ухудшается: вчера число ежедневных случаев коронавируса в нашей стране составило 425, только в Ташкенте зарегистрированы 223 новых больных», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что общее число заболевших с начала пандемии составило 201 155.

В ноябре сообщалось, что в Узбекистане начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить