Размер ущерба от беспорядков в Казахстане увеличился до $220 млн

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 95,3 млн тенге (около $220 млн). Об этом информирует национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».

«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге (в Алма-Ате — 93,8 млрд тенге)», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями экономики являются торговля, общепит, финансовый сектор и логистика.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.