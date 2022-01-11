Размер ущерба от беспорядков в Казахстане увеличился до $220 млн
«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге (в Алма-Ате — 93,8 млрд тенге)», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями экономики являются торговля, общепит, финансовый сектор и логистика.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.