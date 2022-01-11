Пограничники Казахстана задержали более 300 участников антиобщественных акций
«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», — говорится в сообщении ведомства.
У задержанных изъяли 30 единиц оружия и 245 боеприпасов.
Также отмечается, что подразделения Пограничной службы Казахстана находятся в постоянной боевой готовности.
Ранее и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что около 300 человек были задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу.