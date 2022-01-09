В Казахстане при попытке перейти границу задержаны порядка 300 человек

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И. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что около 300 человек были задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек», — приводит РИА Новости его заявление.

Уточняется, что часть из них намеревались покинуть республику на автотранспорте, часть — пешком.

Кроме того, у них изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег в казахстанской и иностранной валюте.

Ранее Тургумбаев заявил, что во время беспорядков предварительный ущерб от мародёров составил более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.

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