В Казахстане при попытке перейти границу задержаны порядка 300 человек

И. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что около 300 человек были задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек», — приводит РИА Новости его заявление.

Уточняется, что часть из них намеревались покинуть республику на автотранспорте, часть — пешком.

Кроме того, у них изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег в казахстанской и иностранной валюте.

Ранее Тургумбаев заявил, что во время беспорядков предварительный ущерб от мародёров составил более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.