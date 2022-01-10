Самолёт Минобороны доставил на родину ещё 84 россиянина из Алма-Аты

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Самолётом ВКС России в Россию вернулись ещё 84 гражданина страны из казахстанского города Алма-Ата. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Самолёт Минобороны доставил на родину ещё 84 россиянина из Алма-Аты
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Вторым самолётом военно-транспортной авиации ВКС России доставлены с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 84 россиянина», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что доставленные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, находились в туристических поездках или в командировке.

Ранее сообщалось, что самолёт ВКС России вернул в Россию 146 граждан страны из казахстанского города Алма-Ата.

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