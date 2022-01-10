Самолёт Минобороны доставил на родину ещё 84 россиянина из Алма-Аты
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Вторым самолётом военно-транспортной авиации ВКС России доставлены с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 84 россиянина», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что доставленные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, находились в туристических поездках или в командировке.
Ранее сообщалось, что самолёт ВКС России вернул в Россию 146 граждан страны из казахстанского города Алма-Ата.