Министры обороны Армении и России обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
- ©Stringer/Anadolu Agency
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.
«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — говорится в заявлении.
Ранее Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.