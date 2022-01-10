Министры обороны Армении и России обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Армении Сурен Папикян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ.

Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — говорится в заявлении.

Ранее Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.