Министры обороны Армении и России обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Армении Сурен Папикян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ.
Министры обороны Армении и России обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
  • ©Stringer/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

«Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям», — говорится в заявлении.

Ранее Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

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