МИД Украины отреагировал на размещение миротворцев ОДКБ в Казахстане

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Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание развёртывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.
МИД Украины отреагировал на размещение миротворцев ОДКБ в Казахстане
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Приняли во внимание развёртывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что пребывание миротворцев в стране не должно выходить за рамки задекларированного срока.

Ранее в МИД Украины заявили, что осуждают насилие в Казахстане и выражают соболезнования в связи с гибелью граждан страны.

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