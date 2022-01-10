МИД Украины отреагировал на размещение миротворцев ОДКБ в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание развёртывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

«Приняли во внимание развёртывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что пребывание миротворцев в стране не должно выходить за рамки задекларированного срока.

Ранее в МИД Украины заявили, что осуждают насилие в Казахстане и выражают соболезнования в связи с гибелью граждан страны.