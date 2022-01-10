МИД Украины отреагировал на размещение миротворцев ОДКБ в Казахстане
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- РИА Новости
«Приняли во внимание развёртывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины отметили, что пребывание миротворцев в стране не должно выходить за рамки задекларированного срока.
Ранее в МИД Украины заявили, что осуждают насилие в Казахстане и выражают соболезнования в связи с гибелью граждан страны.