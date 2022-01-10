В МИД Украины высказались о насилии в Казахстане в ходе беспорядков
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев», — сказано в заявлении.
В сообщении также отмечается, что МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане и оказывать им содействие в возвращении на родину.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявлял, что из Алма-Аты не могут вылететь домой 116 украинцев.