В МИД Украины высказались о насилии в Казахстане в ходе беспорядков

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В МИД Украины заявили, что осуждают насилие в Казахстане и выражают соболезнования в связи с гибелью граждан страны.
В МИД Украины высказались о насилии в Казахстане в ходе беспорядков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев», — сказано в заявлении.

В сообщении также отмечается, что МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане и оказывать им содействие в возвращении на родину.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявлял, что из Алма-Аты не могут вылететь домой 116 украинцев.

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