УП: Даню Милохина не пустили на Украину, поскольку он не смог подтвердить цель поездки

Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, так как он, по мнению украинских пограничников, не смог подтвердить цель поездки.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину», — сообщили правоохранители.

9 января российский блогер Даня Милохин сообщил, что его не пустили на Украину.

В середине декабря госпогранслужба Украины задержала в киевском аэропорту гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения Крыма.