УП: Даню Милохина не пустили на Украину, поскольку он не смог подтвердить цель поездки

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Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, так как он, по мнению украинских пограничников, не смог подтвердить цель поездки.
УП: Даню Милохина не пустили на Украину, поскольку он не смог подтвердить цель поездки
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину», — сообщили правоохранители.

9 января российский блогер Даня Милохин сообщил, что его не пустили на Украину

В середине декабря госпогранслужба Украины задержала в киевском аэропорту гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения Крыма.

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