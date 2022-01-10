Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь

Вильнюс готов предоставить Киеву в связи с ситуацией с безопасностью в регионе материальную военную и гуманитарную помощь.

«Предусмотрено поддержать Украину реальными мерами, в том числе увеличением числа литовских инструкторов, обучающих украинских военных, а также передачей материальной помощи, включая летальное оружие», — цитирует ТАСС главу Минобороны Арвидаса Анушаускаса.

При этом он не стал уточнять, о передаче каких летальных средств идёт речь, сообщив лишь о техническом оборудовании.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев внедрил две трети стандартов НАТО и намерен расширять сотрудничество с альянсом.