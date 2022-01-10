Путин: мы не позволим реализовывать сценарии «цветных революций»

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Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии «цветных революций», заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: мы не позволим реализовывать сценарии «цветных революций»
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ
  • AP

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», — сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее президент России заявил об использовании «майданных» технологий в Казахстане.

Он также добавил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.

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