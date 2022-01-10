Депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане.
Депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент ситуация в крупнейшем городе страны Алма-Ате постепенно нормализуется.

«Мы тут провели почти неделю. В городе относительно спокойно. Своими глазами увидели ситуацию и в Астане, и в Алма-Ате. Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана, как казахи, так и русские, не хотят насилия. Здесь царит настоящая дружба народов, которую не под силу разрушить никаким иностранным разведкам и спецслужбам. Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но ещё и удар по нашей стране. Ведь именно через нестабильность на наших границах хаос может зайти и в наши дома», — сказал он в беседе с ФАН.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министра внутренних дел и министра обороны.

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