Депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане.

По его словам, в настоящий момент ситуация в крупнейшем городе страны Алма-Ате постепенно нормализуется.

«Мы тут провели почти неделю. В городе относительно спокойно. Своими глазами увидели ситуацию и в Астане, и в Алма-Ате. Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана, как казахи, так и русские, не хотят насилия. Здесь царит настоящая дружба народов, которую не под силу разрушить никаким иностранным разведкам и спецслужбам. Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но ещё и удар по нашей стране. Ведь именно через нестабильность на наших границах хаос может зайти и в наши дома», — сказал он в беседе с ФАН.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министра внутренних дел и министра обороны.