Правительство Казахстана выделило средства на оснащение спецподразделений полиции

Правительство Казахстана выделило средства из резерва с целью оснащения спецподразделений полиции и Национальной гвардии.

«Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

Также сообщается о принятии мер по оказанию материальной помощи семьям погибших в результате массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что число погибших в результате беспорядков силовиков в Казахстане увеличилось до 17.