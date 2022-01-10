Правительство Казахстана выделило средства на оснащение спецподразделений полиции
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- AP
«Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии», — говорится в сообщении.
Также сообщается о принятии мер по оказанию материальной помощи семьям погибших в результате массовых беспорядков.
Ранее стало известно, что число погибших в результате беспорядков силовиков в Казахстане увеличилось до 17.