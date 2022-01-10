Президент Киргизии Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск

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Президент Киргизии Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
Президент Киргизии Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск
  • РИА Новости

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск», — заявили в пресс-службе.

При этом отмечается, что Жапаров продолжает получать полную информацию о ситуации в Киргизии и в регионе, а также находится на связи с руководством кабмина и других госорганов.

Также в пресс-службе заявили, что во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн-режиме 10 января от Киргизии примет участие премьер-министр Акылбек Жапаров.

Ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали заявил, что внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнётся 10 января в 10:00 мск.

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