В Казахстане назвали время начала внеочередного саммита ОДКБ

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнётся 10 января в 10:00 мск, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

«Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана (10:00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», — написал Уали в своём Instagram.

Он отметил, что саммит созван по инициативе Казахстана.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал, что привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность республики.