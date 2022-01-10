Власти Казахстана заявили об эффективности миротворцев ОДКБ в защите целостности страны
«Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции… это позволило защитить государственную целостность», — передаёт РИА Новости слова госсекретаря.
Он рассказал, что наблюдалось применение практически всего арсенала инструментов и приёмов по дестабилизации и подрыву ситуации с целью разрушения целостности республики.
«Решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ», — сказал Карин, отметив, что привлечение сил ОДКБ сорвало все планы по дестабилизации.
Ранее государственный секретарь Казахстана заявил, что в событиях в Казахстане имеет место заговор внутренних и внешних сил.