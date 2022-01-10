Власти Казахстана заявили об эффективности миротворцев ОДКБ в защите целостности страны

Короткая ссылка
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар-24» рассказал, что привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность республики.

«Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции… это позволило защитить государственную целостность», — передаёт РИА Новости слова госсекретаря.

Он рассказал, что наблюдалось применение практически всего арсенала инструментов и приёмов по дестабилизации и подрыву ситуации с целью разрушения целостности республики.

«Решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ», — сказал Карин, отметив, что привлечение сил ОДКБ сорвало все планы по дестабилизации.

Ранее государственный секретарь Казахстана заявил, что в событиях в Казахстане имеет место заговор внутренних и внешних сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить