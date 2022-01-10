Госсекретарь Казахстана Карин: силы ОДКБ будут использованы локально

Силы ОДКБ будут действовать не во всех регионах Казахстана, их задачей станет охрана объектов на местах, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.

«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов», — написал Карин в своём Telegram-канале.

По его словам, миссия ОДКБ является исключительно миротворческой.

Он добавил, что после стабилизации обстановки миротворческий контингент будет выведен из Казахстана.

Ранее бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.