Госсекретарь Казахстана Карин: силы ОДКБ будут использованы локально
- РИА Новости
«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов», — написал Карин в своём Telegram-канале.
По его словам, миссия ОДКБ является исключительно миротворческой.
Он добавил, что после стабилизации обстановки миротворческий контингент будет выведен из Казахстана.
Ранее бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.