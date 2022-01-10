Госсекретарь Казахстана Карин: силы ОДКБ будут использованы локально

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Силы ОДКБ будут действовать не во всех регионах Казахстана, их задачей станет охрана объектов на местах, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
Госсекретарь Казахстана Карин: силы ОДКБ будут использованы локально
  • РИА Новости

«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов», — написал Карин в своём Telegram-канале.

По его словам, миссия ОДКБ является исключительно миротворческой.

Он добавил, что после стабилизации обстановки миротворческий контингент будет выведен из Казахстана.

Ранее бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.

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