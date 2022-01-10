Лукашенко заверил президента Казахстана Токаева в помощи по стабилизации ситуации
«Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — говорится в телеграмме, текст которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что белорусы переживают испытания, выпавшие Казахстану, как собственную трагедию.
В сообщении также переданы слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.
Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.