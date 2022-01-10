Число пострадавших в ходе беспорядков в Атырауской области Казахстана возросло до 62
«В Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека», — приводит РИА Новости заявление Имангалиева.
Уточняется, что семеро из них подверглись госпитализации.
Главврач пояснил, что на данный момент состояние у пятерых пациентов стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов классифицируется как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области Казахстана один человек погиб и 49 пострадали в результате беспорядков.