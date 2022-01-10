Число пострадавших в ходе беспорядков в Атырауской области Казахстана возросло до 62

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Главный врач областной больницы Ербол Имангалиев заявил, что свыше 60 человек, включая 42 военнослужащих, пострадали во время беспорядков в Атырауской области.

«В Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека», — приводит РИА Новости заявление Имангалиева.

Уточняется, что семеро из них подверглись госпитализации.

Главврач пояснил, что на данный момент состояние у пятерых пациентов стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов классифицируется как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области Казахстана один человек погиб и 49 пострадали в результате беспорядков.

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