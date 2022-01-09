Киев заявил о невозможности говорить о сферах влияния после окончания холодной войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев считает невозможным говорить о сферах влияния после окончания холодной войны.

По его словам, президент России Владимир Путин требует от стран НАТО признать российскую сферу влияния на соседние страны.

«Пора называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал потрясающей предварительную российско-американскую встречу по гарантиям безопасности, которая состоялась в Женеве.