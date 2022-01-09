Самолёты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву российских граждан

Третий и четвёртый самолёты Воздушно-Космических сил России доставили из Алма-Аты в Москву российских граждан. На борту каждого самолёта находилось по 100 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Отмечается, что россияне находились в Казахстане у родственников или как туристы. Они изъявили желание вернуться в Россию на фоне ситуации в республике.

Ранее МИД России сообщил, что из Алма-Аты 9 января самолётами Министерства обороны России вылетели 1422 человека.

В посольстве России в Нур-Султане был создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.