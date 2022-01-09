Самолёты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву российских граждан

Короткая ссылка
Третий и четвёртый самолёты Воздушно-Космических сил России доставили из Алма-Аты в Москву российских граждан. На борту каждого самолёта находилось по 100 человек.
Самолёты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву российских граждан
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Отмечается, что россияне находились в Казахстане у родственников или как туристы. Они изъявили желание вернуться в Россию на фоне ситуации в республике.

Ранее МИД России сообщил, что из Алма-Аты 9 января самолётами Министерства обороны России вылетели 1422 человека.

В посольстве России в Нур-Султане был создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить