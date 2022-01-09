В Нур-Султане более 160 иностранных граждан доставили в полицию
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По его данным, в городе участковые проверяют документы у иностранных граждан. Проводятся проверки в хостелах, съёмных квартирах.
Комендант Нур-Султана Ержан Саденов призвал жителей сохранять спокойствие и правопорядок в городе, а также не нарушать установленный режим комендантского часа.
«Любые противоправные действия будут жёстко пресекаться», — предупредил он.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.