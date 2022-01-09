В Нур-Султане более 160 иностранных граждан доставили в полицию

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В Нур-Султане 161 иностранного гражданина доставили в полицию для проверки законности их нахождения в казахстанской столице. Об этом информирует Sputnik Казахстан.
В Нур-Султане более 160 иностранных граждан доставили в полицию
  • © AP Photo/Vasily Krestyaninov

По его данным, в городе участковые проверяют документы у иностранных граждан. Проводятся проверки в хостелах, съёмных квартирах. 

Комендант Нур-Султана Ержан Саденов призвал жителей сохранять спокойствие и правопорядок в городе, а также не нарушать установленный режим комендантского часа.

«Любые противоправные действия будут жёстко пресекаться», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.

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