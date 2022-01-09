«Аэрофлот» возобновит полёты в Нур-Султан с 10 января

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полёты в Нур-Султан и продажу билетов на авиарейсы в Казахстан с 10 января.

На сайте компании отмечается, что рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января, будут выполнены 10 января.

«Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что открытие свободной продажи билетов на рейсы в Казахстан планируется с 10 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями, действующими на территории Казахстана, «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов в республику и обратно до 20 января.