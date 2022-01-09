МИД Киргизии призвал Казахстан освободить киргизского музыканта Рузахунова

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МИД Киргизии призвал Казахстан освободить киргизского музыканта Викрама Рузахунова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках.
МИД Киргизии призвал Казахстан освободить киргизского музыканта Рузахунова
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В связи с задержанием киргизстанца в МИД Киргизии был приглашён посол Казахстана Рапиль Жошыбаев.

«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Киргизской Республики А. Мадмаров вручил послу республики Казахстан Р. Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина В. Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному В. Рузахунову и освободить его в самое ближайшее время», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму. По данным киргизской стороны, он находился в Казахстане на гастролях.

Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовал ряд казахстанских СМИ. 

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