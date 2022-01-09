Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием её гражданина

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отправили ноту (в Казахстан. — RT) и всю информацию по данному делу», — приводит ТАСС его слова.

Речь идёт о задержанном в Казахстане киргизском джазовом музыканте Викраме Рузахунове. По данным киргизской стороны, он находился в Казахстане на гастролях.

По словам Ташиева, киргизскую сторону «задевают» необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес «добропорядочного гражданина, музыканта и общественника» Киргизии.

Пресс-секретарь главы киргизского государства Эрбол Султанбаев заявил, что в Бишкеке озабочены поступающими из Казахстана сообщениями о задержании в соседней республике киргизского гражданина.

Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовал ряд казахстанских СМИ.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе задержаны по меньшей мере 850 участников преступлений.