Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием её гражданина
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Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту (в Казахстан. — RT) и всю информацию по данному делу», — приводит ТАСС его слова.
Речь идёт о задержанном в Казахстане киргизском джазовом музыканте Викраме Рузахунове. По данным киргизской стороны, он находился в Казахстане на гастролях.
По словам Ташиева, киргизскую сторону «задевают» необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес «добропорядочного гражданина, музыканта и общественника» Киргизии.
Пресс-секретарь главы киргизского государства Эрбол Султанбаев заявил, что в Бишкеке озабочены поступающими из Казахстана сообщениями о задержании в соседней республике киргизского гражданина.
Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовал ряд казахстанских СМИ.
Ранее сообщалось, что заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе задержаны по меньшей мере 850 участников преступлений.